А что, так можно?

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Игровая индустрия AAA-уровня за последние годы сделала многое для убеждения нас в том, что издатель всегда прав, а если он не прав, то смотри первый пункт. Разработчики поскромнее оперируют немного другими ценностями: для них голос геймера, являющего собой клиента, несущего ему деньги, имеет первоочередное значение, и если что-то геймеру не нравится, то это необходимо как минимум принять к сведению.

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Вот разработчики из Unknown Worlds, выпустившие в конце сентября в раннем доступе стратегию Moonbreaker, столкнулись со справедливой критикой местной системы монетизации. Как отмечали игроки, наличие «донатных» внутриигровых предметов, включая различные ускорители прогрессии, в платной игре, находящейся к тому же в раннем доступе, выглядит неправильно.

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Авторы проекта прислушались к критике и решили данный вопрос радикально: полностью отключив всю монетизацию. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проработан более адекватный вариант её применения, что вряд ли случится до выхода Moonbreaker из раннего доступа.