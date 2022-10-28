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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки обрушились на стратегию Moonbreaker с критикой монетизации, в итоге разработчики убрали весь «донат»
А что, так можно?
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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
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3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Игровая индустрия AAA-уровня за последние годы сделала многое для убеждения нас в том, что издатель всегда прав, а если он не прав, то смотри первый пункт. Разработчики поскромнее оперируют немного другими ценностями: для них голос геймера, являющего собой клиента, несущего ему деньги, имеет первоочередное значение, и если что-то геймеру не нравится, то это необходимо как минимум принять к сведению.

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Вот разработчики из Unknown Worlds, выпустившие в конце сентября в раннем доступе стратегию Moonbreaker, столкнулись со справедливой критикой местной системы монетизации. Как отмечали игроки, наличие «донатных» внутриигровых предметов, включая различные ускорители прогрессии, в платной игре, находящейся к тому же в раннем доступе, выглядит неправильно.

рекомендации
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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
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-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
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-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Авторы проекта прислушались к критике и решили данный вопрос радикально: полностью отключив всю монетизацию. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проработан более адекватный вариант её применения, что вряд ли случится до выхода Moonbreaker из раннего доступа.

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