Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Denuvo вернулась в Gotham Knights, но «взломанная» версия уже утекла на торренты
Впрочем, вряд ли даже в «народную» версию имеет смысл играть с такими проблемами с производительностью.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Сегодня днём в Сети появилась информация, что супергеройский боевик Gotham Knights лишился системы DRM-защиты Denuvo. Учитывая, что релиз проекта состоялся совсем недавно, а разработчики и издатель никак не прокомментировали отключение Denuvo, геймеры справедливо предположили, что возникла ошибка, которую скоро исправят. Так и вышло: спустя всего несколько часов после «удаления» система защиты вернулась на место. Точно также без комментариев и объяснений причин.

реклама

Как бы то ни было, избавленная от Denuvo версия Gotham Knights уже попала на «торренты», чем, возможно, порадовала фанатов жанра. К сожалению, с производительностью у проекта наблюдаются критические проблемы, и избыточная мощность графических ускорителей их (проблемы) не решает, так что вряд ли радость от события будет долгой.

рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 в Регарде
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Релиз Gotham Knights состоялся на прошлой неделе. Проект получил сдержанные оценки от прессы и несдержанные — от простых пользователей.

#gotham knights
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gotham Knights слабо стартовала в Steam и получила низкие пользовательские оценки
Эксперты обрушились на Gotham Knights с критикой
Gotham Knights официально очищена от DRM-защиты Denuvo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
38
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
140
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
72
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
39
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
32
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
15
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
28
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
46

Сейчас обсуждают

fylval
21:47
Ты из Донецка пишешь? Выложи фотку хотя бы одного разрушенного здания в Донецке.
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Slumber
21:45
давно новости то смотрел:)?
G.Skill начала выпуск памяти DDR5-7800, DDR5-8000 тоже на подходе
Yilec
21:43
Обрубок Мозга, ты еще напиши, что теперь Россия Белгород обстреливает.
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Yilec
21:42
Ахах, таки подгорело у ципсошника 🤡
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
ʘʘʘ
21:42
Übermensch пожевавший грибов на Алтае и не до такого может додуматься.
Россия может начать сбивать спутники США – если угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
Yilec
21:41
CapsLock не поможет, поездка в Донецк - поможет.
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Вася Сеновал
21:39
naziote imbecillus diarrhoea - это твоя расия поиграла, а Россия еще не разу не проигрывала и не проиграет - смирись naziote с неизбежным, можешь пойти повеситься с горя и можешь с собой прихватить "...
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
rrrrex
21:38
Там дальше стоит спойлер, который не отображается, но в коде страницы текст есть и его даже можно отобразить
Diablo lll - в поисках оптимизации
Иван Романов
21:37
походу ваш самый главный квнщик писал сценарий..чувствуется врожденный долболюбизм с еврейским запашком.
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Слава Шишков
21:35
Как вариант, они любят поплакаться. А то что он с кучей своих акков тупо надоел на сайте - это не доходит
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем