Впрочем, вряд ли даже в «народную» версию имеет смысл играть с такими проблемами с производительностью.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Сегодня днём в Сети появилась информация, что супергеройский боевик Gotham Knights лишился системы DRM-защиты Denuvo. Учитывая, что релиз проекта состоялся совсем недавно, а разработчики и издатель никак не прокомментировали отключение Denuvo, геймеры справедливо предположили, что возникла ошибка, которую скоро исправят. Так и вышло: спустя всего несколько часов после «удаления» система защиты вернулась на место. Точно также без комментариев и объяснений причин.

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Как бы то ни было, избавленная от Denuvo версия Gotham Knights уже попала на «торренты», чем, возможно, порадовала фанатов жанра. К сожалению, с производительностью у проекта наблюдаются критические проблемы, и избыточная мощность графических ускорителей их (проблемы) не решает, так что вряд ли радость от события будет долгой.

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Релиз Gotham Knights состоялся на прошлой неделе. Проект получил сдержанные оценки от прессы и несдержанные — от простых пользователей.