Разработчики из 343 Industries опубликовали двухминутный ролик, посвящённый грядущему зимнему обновлению для сетевого шутера Halo Infinite. Представленное видео почти в равной степени уделяет внимание зрителя двум новым картам (Detachment и Argyle), а также режиму Covert One Flag.
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Новые карты, как заверяют сами авторы, сделаны в редакторе «Кузница». Что до самого зимнего обновления, то оно должно стартовать в шутере 8 ноября и продлиться аж до 7 марта будущего года. Кстати, редактор «Кузница», содержащий в себе долгожданный набор инструментов для креативно настроенных пользователей.
Помимо всего прочего, зимнее обновление для Halo Infinite добавит в игру сюжетный кооператив по сети с возможностью перепроходить отдельные задания, 2 специальных ивента, 30 бесплатных этапов в боевом пропуске и наборы с опытом по завершению матчей.
Напомним, сама Halo Infinite доступна на ПК и Xbox.