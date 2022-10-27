Чуть больше месяца осталось до релиза хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда, но в студии Striking Distance уже строят планы на будущее и даже подумывают о том, что в перспективе у данного проекта появится полноценное продолжение.
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По словам Скофилда, The Callisto Protocol является полностью завершённой игрой, однако в игровой индустрии всегда остаются нереализованные идеи, которые можно было бы внедрить в последующих проектах. Если всё пойдёт как надо, то потенциальный сиквел The Callisto Protocol будет больше и насыщеннее оригинала.
Затем технический руководитель Striking Distance Марк Джеймс дополнил, что мир The Callisto Protocol создавался таким образом, чтобы осталась возможность для его последующего расширения посредством дополнений или полностью новых проектов-сиквелов.
Но для начала надо дождаться релиза первой части. Первые несколько месяцев после релиза и станут решающими, дающими прямой ответ на вопрос «Быть сиквелу или нет?». Если оригинал будет прохладно принят публикой, то ни о каких продолжениях и речи быть не может. Таковы реалии игровой индустрии AA-класса.