Традиция современного игропрома требует, чтобы релизные видеоролики новинок публиковались заблаговременно — до их формального выхода. Крупные представители индустрии соблюдают традицию неукоснительно, и Sony Santa Monica не является исключением. Сегодня, например, студия опубликовала релизный трейлер God of War Ragnarok.
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Сам видеоролик неприятно короткий, но в целом отличается высокой кинематографичностью и демонстрацией симпатичных сцен и больше походит на рекламное видео для телевизионной трансляции.
Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PlayStation текущего и прошлого поколений. Ожидайте новые приключения Кратоса вместе с повзрослевшим Атреем.