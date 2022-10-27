Через две недели.

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Традиция современного игропрома требует, чтобы релизные видеоролики новинок публиковались заблаговременно — до их формального выхода. Крупные представители индустрии соблюдают традицию неукоснительно, и Sony Santa Monica не является исключением. Сегодня, например, студия опубликовала релизный трейлер God of War Ragnarok.

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Сам видеоролик неприятно короткий, но в целом отличается высокой кинематографичностью и демонстрацией симпатичных сцен и больше походит на рекламное видео для телевизионной трансляции.

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Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PlayStation текущего и прошлого поколений. Ожидайте новые приключения Кратоса вместе с повзрослевшим Атреем.