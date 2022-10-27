Очередной вечер четверга означает, что возник очередной повод зайти на сайт магазина Epic Games Store и проверить свежее подарочное предложение. Нередко эти самые предложения оказываются вполне привлекательными, и сегодня отчасти один из тех случаев. Во-первых, в раздаче участвуют сразу два проекта, а во-вторых, каждый из них в отдельности вполне себе достойный, так что суммарно мы получаем вполне качественную раздачу, которая может служить чем-то гораздо большим, чем просто способом заполнения игротеки вашей учётной записи в EGS.
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Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в Epic Games Store можно забрать приключенческий выживастик Saturnalia, вдохновлённый фольклором Сардинии, а также стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus, посвящённую фракции технократов Адептус Механикус и созданным с её помощью супертехнологичных войск.
Через неделю в EGS раздадут инди-головоломку Filament и экшен Rising Storm 2 Vietnam в понятно каком сеттинге.