Зачем? Затем, что могут.

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Очередной вечер четверга означает, что возник очередной повод зайти на сайт магазина Epic Games Store и проверить свежее подарочное предложение. Нередко эти самые предложения оказываются вполне привлекательными, и сегодня отчасти один из тех случаев. Во-первых, в раздаче участвуют сразу два проекта, а во-вторых, каждый из них в отдельности вполне себе достойный, так что суммарно мы получаем вполне качественную раздачу, которая может служить чем-то гораздо большим, чем просто способом заполнения игротеки вашей учётной записи в EGS.

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Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в Epic Games Store можно забрать приключенческий выживастик Saturnalia, вдохновлённый фольклором Сардинии, а также стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus, посвящённую фракции технократов Адептус Механикус и созданным с её помощью супертехнологичных войск.

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Через неделю в EGS раздадут инди-головоломку Filament и экшен Rising Storm 2 Vietnam в понятно каком сеттинге.