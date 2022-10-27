Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают ужастик Saturnalia, а также стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus
Зачем? Затем, что могут.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Очередной вечер четверга означает, что возник очередной повод зайти на сайт магазина Epic Games Store и проверить свежее подарочное предложение. Нередко эти самые предложения оказываются вполне привлекательными, и сегодня отчасти один из тех случаев. Во-первых, в раздаче участвуют сразу два проекта, а во-вторых, каждый из них в отдельности вполне себе достойный, так что суммарно мы получаем вполне качественную раздачу, которая может служить чем-то гораздо большим, чем просто способом заполнения игротеки вашей учётной записи в EGS.

реклама

Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в Epic Games Store можно забрать приключенческий выживастик Saturnalia, вдохновлённый фольклором Сардинии, а также стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus, посвящённую фракции технократов Адептус Механикус и созданным с её помощью супертехнологичных войск.

рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 в Регарде
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Через неделю в EGS раздадут инди-головоломку Filament и экшен Rising Storm 2 Vietnam в понятно каком сеттинге.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Epic Games Store через неделю раздадут Fallout 3 GotY Edition
В EGS началась раздача Fallout 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
38
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
95
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
70
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
34
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
24
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
15
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
22
Diablo lll - в поисках оптимизации
8
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
33

Сейчас обсуждают

a5145756
18:50
Статья по теме сайта? "Это просто праздник какой-то"(с) Автору огромное спасибо!
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
УдалЁн
18:49
Очень взрослый ответ..... Нет
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
вероника попович
18:49
И опять мимо! Я не раз уже выкладывала фотки, так что вперёд, ищи Да, и твои бывшие подруги говорят, что ты скорострел )))
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Обрубок Шеши
18:49
так ты тоже живёшь, пользуешься американскими технологиями и техникой
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
УдалЁн
18:49
Вам только красное г подавай. Ларка, кигбенч... В этом все красноглазые
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Nightworld
18:48
Ну вообще есть...в отличии от РФ, где подобная статистика недоступна, в большинстве других стран вполне можно посмотреть, сколько граждан РФ пересекли их границу в ту и другую сторону(ну точнее те, кт...
Куда уехали российские IT-специалисты и бизнесмены
УдалЁн
18:47
У АМД зато тепловыделение заоблачные, кипятильник. Выбираем из 2х зол
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Артём Николаев
18:47
И что эти 6 миллионов нормальных людей со своей землёй мне дадут? Уехали в основном высококлассные спецы с ЗП 200к+. А маргиналы как раз не смогли закрепиться и вернулись, либо даже уехать не смогли....
Куда уехали российские IT-специалисты и бизнесмены
Алексей Портнов
18:47
А что, у тарелки только один узконаправленный луч и она принимает только одну частоту? Если ей вдуть киловатт 10 на какой-нибудь уязвимой частоте, у неё внутри всё и сопреет.
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
УдалЁн
18:46
Ох опять тут красноглазые прорвутся. А когда АМД малые ядра подвезет, вообще сумма сойдут.
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем