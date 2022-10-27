Ах, какое блаженство знать, что я совершенство.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Недавно Хидео Кодзима дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором была затронута следующего игрового проекта знаменитого японского геймдизайнера. По словам Кодзимы, сейчас в его студии создаётся проект, способный полностью изменить всю игровую индустрию и даже потянуть за ней кинематограф.

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Для этого, впрочем, как уточняет Кодзима, многое должно сложиться удачно, а сам эксперимент, на который пошла студия Kojima Productions, должен в итоге оказаться успешным. Морально Кодзима готов к неудаче, поскольку быть «первопроходцем», продвигая в закостенелую индустрию новые идеи, крайне непросто, но ему хочется быть именно первым. Иными словами, если всё сложится удачно, то перед нами предстанет революция в индустрии, если же нет, то мы просто должны будем сделать вид, что никаких амбиций не было.

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О каком конкретно проекте идёт речь в данном случае, не уточняется, но, скорее всего, это таинственная игра под кодовым названием Overdose, для которой, по слухам, создаётся целая новая инфраструктура с активным применением «облачных» технологий.