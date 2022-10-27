Функции те же и даже больше.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданный в рамках реализации закона о суверенном рунете, в текущем году намерен запустить специальный портал с отечественным аналогом сервиса Downdetector. Речь идёт о сервисе, который отслеживает сбои в работе сайтов.

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«Мы давно шли к истории оптимального использования той информации, которую мы накопили, собрали от операторов связи с тем, чтобы приносить максимальную пользу отрасли. В ближайшее время — сейчас проходит тестирование — будет выпущен в продакшн портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов», — сказал Хуторцев в среду на форуме «Спектр-2022».

По общему замыслу, портал будет предоставлять услуги, аналогичные Downdetector. Пользователь сможет туда зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов. «Причем это будет не просто какое-то голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии», — сказал директор ЦМУ.

Руководитель центра мониторинга и управления сети также отметил, что системы ЦМУ, которые работают уже сейчас, позволят сделать все нужные проверки и выявить общую картинку состояния сети связи в автоматическом режиме. После запуска портала ведомство планирует заняться его развитием, предоставляя пользователям больше бесплатных сервисов для оценки защищённости инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи, для оценки выданных сертификатов безопасности сайтов и другие подобные вещи.

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Журналисты «Интерфакса» дали понять, что согласно презентации ЦМУ ССОП, на сайте-аналоге Downdetector также будут размещаться публикации о деятельности Центра, а на 2023 год запланировано введение оценки безопасности почтовых сервисов и веб-сервисов.