Подобные ошибки надо не исправлять, их надо не допускать изначально.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В игровом сообществе отношение к системе DRM-защиты Denuvo только на вид кажется неоднозначным; на самом деле оно вполне определённое и крайне негативное, поэтому когда очередной разработчик, ничего не скрывая, заявляет о наличии данной системы в своём проекте, рейтинг этого самого проекта и уважение к его авторам сразу значительно снижаются. Некоторые вовремя смекают, что лучше не злить людей, и оперативно удаляют элементы вышеуказанной системы из своего творения. По всей видимости, так произошло с Gotham Knights.

реклама

Как заметили внимательные пользователи, сегодня исполняемый файл Gotham Knights в несколько раз «похудел», что является основным признаком удаления из него сей одиозной системы. При этом следует отметить, что сами разработчики ни о чём не заявляли и никак не прокомментировали случившееся, а обозреватели, решившие проверить уровень производительности супергеройского боевика после выключения из него Denuvo, не заметили никаких изменения в лучшую сторону.

рекомендации В полтора раза подешевела 3080 в Регарде RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Возможно, кто-то в WB Games допустил ошибку. В любом случае, даже если это так, то добавлять Denuvo в игру обратно станет крайне неразумным и недальновидным шагом, особенно учитывая тот факт, что уровень принятия Gotham Knights среди пользователей оставляет желать лучшего.