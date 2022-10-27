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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gotham Knights официально очищена от DRM-защиты Denuvo
Подобные ошибки надо не исправлять, их надо не допускать изначально.
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В игровом сообществе отношение к системе DRM-защиты Denuvo только на вид кажется неоднозначным; на самом деле оно вполне определённое и крайне негативное, поэтому когда очередной разработчик, ничего не скрывая, заявляет о наличии данной системы в своём проекте, рейтинг этого самого проекта и уважение к его авторам сразу значительно снижаются. Некоторые вовремя смекают, что лучше не злить людей, и оперативно удаляют элементы вышеуказанной системы из своего творения. По всей видимости, так произошло с Gotham Knights.

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Как заметили внимательные пользователи, сегодня исполняемый файл Gotham Knights в несколько раз «похудел», что является основным признаком удаления из него сей одиозной системы. При этом следует отметить, что сами разработчики ни о чём не заявляли и никак не прокомментировали случившееся, а обозреватели, решившие проверить уровень производительности супергеройского боевика после выключения из него Denuvo, не заметили никаких изменения в лучшую сторону.

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Возможно, кто-то в WB Games допустил ошибку. В любом случае, даже если это так, то добавлять Denuvo в игру обратно станет крайне неразумным и недальновидным шагом, особенно учитывая тот факт, что уровень принятия Gotham Knights среди пользователей оставляет желать лучшего.

#gotham knights
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