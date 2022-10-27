Уже завтра по требованию суда Илон Маск (Elon Musk) и его партнёры должны завершить сделку по покупке активов Twitter, которая оценит капитализацию бизнеса компании в $44 млрд. Первоначально адвокаты Twitter пытались заставить Маска сделать это через суд, после июльского отказа миллиардера от апрельских намерений выплатить по $54,20 за каждую акцию, заседание было намечено на середину октября, но ближе к этому сроку Илон Маск заявил о намерениях вернуться к апрельским условиям сделки. Судом было рекомендовано завершить сделку к 28 октября, в противном случае судебное преследование будет возобновлено.
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Во время своего визита в офис Twitter Илон Маск вчера заверил сотрудников компании, как сообщает Bloomberg, что не собирается сокращать 75% персонала, и не обещал делать это в ходе общения с сотрудниками социальной сети.
Между прочим, сотрудники Twitter уже опубликовали открытое письмо к Илону Маску и совету директоров компании с просьбой воздержаться от масштабных сокращений персонала, сославшись на важность этой медийной платформы для сохранения свободы слова во всём мире.