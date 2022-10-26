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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж серии Nioh превзошёл отметку в семь миллионов копий
На достижение этого результата франшизе потребовалось без малого шесть лет.
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Разработчики из Team Ninja сегодня не только сообщили о том, что их новый проект Wo Long Fallen Dynasty поступит в продажу 3 марта следующего года, но также поделились приятным для себя известием о преодолении серией Nioh отметки в семь миллионов проданных копий.

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Первая часть данной франшизы появилась на свет в начале 2017 года. Безусловно, темп продаж не вызывает восхищения, но и сама серия создавалась с расчётом на любителя. С учётом этого 7 миллионов лет за неполные шесть лет — это вполне достойный результат.

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Отметим, что помимо Wo Long Fallen Dynasty в Team Ninja также трудятся над ещё одним «азиатским» экшеном под названием Rise of the Ronin про любимую многими геймерами Японию времён феодализма незадолго до знаменитой Реставрации Мэйдзи.

#team ninja #nioh 2 #nioh
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