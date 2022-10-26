Тревожно как-то.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Сооснователи и главы Rocksteady Studios, Сефтон Хилл и Джейми Уолкер, решили покинуть свою студию. Они дали понять, что Rocksteady была для них «жизнью и душой», но настало время двигаться дальше.

реклама

Топ-менеджеры принимали участие в разработке игр популярной серии Batman Arkham и грядущей Suicide Squad: Kill the Justice League. В своём письме Сефтон и Джейми дали также понять, что работа над последним проектом близится к завершению, поэтому они приняли решение уйти до конца текущего года.

Теперь самое время поговорить о смене. Нейтан Бёрлоу, который был в Rocksteady Studios директором по производству и входил в число первых сотрудников компании, станет её главой. В помощь с управлением студии ему выписали Дариуса Сагедяна.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Что до Suicide Squad: Kill the Justice League, то её релиз перенесён на 2023 год. Проект создаётся для PC, Xbox Series X|S и PS5.