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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сооснователи и главы Rocksteady, подарившие нам игры серии Batman Arkham, решили покинуть студию
Тревожно как-то.
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Сооснователи и главы Rocksteady Studios, Сефтон Хилл и Джейми Уолкер, решили покинуть свою студию. Они дали понять, что Rocksteady была для них «жизнью и душой», но настало время двигаться дальше.

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Топ-менеджеры принимали участие в разработке игр популярной серии Batman Arkham и грядущей Suicide Squad: Kill the Justice League. В своём письме Сефтон и Джейми дали также понять, что работа над последним проектом близится к завершению, поэтому они приняли решение уйти до конца текущего года.

Теперь самое время поговорить о смене. Нейтан Бёрлоу, который был в Rocksteady Studios директором по производству и входил в число первых сотрудников компании, станет её главой. В помощь с управлением студии ему выписали Дариуса Сагедяна.

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Что до Suicide Squad: Kill the Justice League, то её релиз перенесён на 2023 год. Проект создаётся для PC, Xbox Series X|S и PS5.

#rocksteady studios #suicide squad
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EFermi
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beltar
22:39
Чушь.
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D3m0n
22:38
У всех карты горят нвидишные, а у тебя стул прогорел, лошара.
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beltar
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