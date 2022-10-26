Сооснователи и главы Rocksteady Studios, Сефтон Хилл и Джейми Уолкер, решили покинуть свою студию. Они дали понять, что Rocksteady была для них «жизнью и душой», но настало время двигаться дальше.
реклама
Топ-менеджеры принимали участие в разработке игр популярной серии Batman Arkham и грядущей Suicide Squad: Kill the Justice League. В своём письме Сефтон и Джейми дали также понять, что работа над последним проектом близится к завершению, поэтому они приняли решение уйти до конца текущего года.
Теперь самое время поговорить о смене. Нейтан Бёрлоу, который был в Rocksteady Studios директором по производству и входил в число первых сотрудников компании, станет её главой. В помощь с управлением студии ему выписали Дариуса Сагедяна.
Что до Suicide Squad: Kill the Justice League, то её релиз перенесён на 2023 год. Проект создаётся для PC, Xbox Series X|S и PS5.