Разработчики из Team Ninja в содействии с Koei Tecmo наконец-то определились с точной датой выхода своего боевика в сеттинге китайской мифологии Wo Long Fallen Dynasty. Проект поступит в продажу 3 марта следующего года на всех актуальных платформах, в том числе и в рамках подписки Game Pass. Последнее обстоятельство станет идеальным подспорьем, поскольку многие геймеры с удовольствием пробуют новые игры в том случае, если они доступны им в составе «пакета».
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Напомним, что действие Wo Long Fallen Dynasty разворачивается в любимый разработчиками игр и наиболее известный за пределами Китая период Троецарствия. Нашему персонажу предстоит встретиться с опаснейшими существами и дать им бой, используя китайские боевые искусства.
При желании игроки смогут оформить «делюкс»-издание игры, в состав которого помимо самой Wo Long Fallen Dynasty войдёт цифровой артбук, цифровой саундтрек из игры, а также «уникальный» набор доспехов для персонажа.