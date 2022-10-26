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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt RED анонсировала ремейк первого «Ведьмака» — проект создаётся на Unreal Engine 5 с нуля
Релиз состоится ещё очень-очень-очень нескоро.
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Если вам внезапно начало казаться, что в игровой индустрии и так уже перебор ремастеров и ремейков, то знайте: CD Projekt RED этого мнения не разделяет, поэтому сегодня объявила о том, что в разработке находится ремейк первого «Ведьмака».

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Проект создаётся силами польской студии Fool’s Theory, в которой в том числе трудятся бывшие сотрудники CDPR, и пока находится на ранних стадиях разработки. Известно, что ремейк создаётся с нуля, то есть, в нём ни в каком виде не будут использоваться материалы из оригинальной The Witcher: сохранятся только история, мир и действующие лица. В качестве основы проекта выбрали движок Unreal Engine 5.

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О сроках сдачи ремейка в релиз пока не имеет смысла даже рассуждать: учитывая масштаб проекта, очевидно, он состоится даже не в среднесрочной перспективе.

#cd projekt red #the witcher #fools theory #the witcher remake
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Зю
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Stupid Miner
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И для чего столько затрат , чисто интереса ради ?
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Overseer man
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Stupid Miner
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В твоих задач хватает , а в моих задачах и 144гц уже маловато стало с годами . На 60гц смотрю как на говно .
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