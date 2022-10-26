Если вам внезапно начало казаться, что в игровой индустрии и так уже перебор ремастеров и ремейков, то знайте: CD Projekt RED этого мнения не разделяет, поэтому сегодня объявила о том, что в разработке находится ремейк первого «Ведьмака».
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Проект создаётся силами польской студии Fool’s Theory, в которой в том числе трудятся бывшие сотрудники CDPR, и пока находится на ранних стадиях разработки. Известно, что ремейк создаётся с нуля, то есть, в нём ни в каком виде не будут использоваться материалы из оригинальной The Witcher: сохранятся только история, мир и действующие лица. В качестве основы проекта выбрали движок Unreal Engine 5.
О сроках сдачи ремейка в релиз пока не имеет смысла даже рассуждать: учитывая масштаб проекта, очевидно, он состоится даже не в среднесрочной перспективе.