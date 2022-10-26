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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новый законопроект от Минцифры грозит блокировкой Steam и ограничением продаж игр в России
Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат запрещённую для распространения информацию.

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Впоследствии весь такой контент будут мониторить экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Участники рынка опасаются, что подобная инициатива может обернуться блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов. Все запланированные изменения подготовлены для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Авторы законопроекта предлагают обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку. Также они не должны допускать «использование в игровом контенте информации, запрещённой для распространения в РФ».

В процессе присвоения маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что в случае принятия нового регулирования под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяются в том числе через цифровые площадки. «У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — пояснил инсайдер. Если Steam проигнорирует требования, у властей появится инструмент полностью заблокировать площадку, считает эксперт.

#steam #игры
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Максим Ширшов
13:50
1) Ну если интел не может что-то поинтереснее выпустить в HEDT, то в этом не вина АМД, что приходится сравнивать свои процессоры со старьем. Интел фанаты же не стеснялись сравнивать актуальный 12900к ...
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Вася Стопкин
13:49
Тебе 50 лет. Когда ты в школе учился были только проводные телефоны. Даун опущенный на зоне.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
GEN
13:49
ты не понял, я не орфографию поправлял. С чего ты вдруг решил, что в Казахстане все будет замечательно, а в России все плохо???? Где ты такое прочитал?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
GEN
13:46
у меня и топовые процы за 500$ были, так что говори только за себя. В играх 60 к/с, так у меня моник 60гц, тут больше не надо, предела совершенству нет конечно, но мне хватает, у меня игры, ютуб, почи...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Stupid Miner
13:46
Ты там храбрина перебрала чмоня ?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
fokuslotus
13:45
Наша Императрица нас не оставит.
Ремейк Resident Evil 4 будет защищён системой Denuvo
Максим Ширшов
13:44
Кто виноват, что интел слил HEDT ? AMD развивается HEDT и на данный момент это актуальный процессор до выхода HEDT 7000 серии, интел же стагнирует и ничего вменяемого противопоставить не может.
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Артём Николаев
13:43
Да тут и кухарке понятно, что не могут 12 тонких пин держать 600 Вт в то время как 6 толстых давали всего лишь 75. И вот они не горели.
GeForce RTX 4090 продолжают гореть, а AMD не будет использовать кабель PCIe 5.0 на Radeon RX 7900 XT
Вася Стопкин
13:42
ты сам на бутылке сидишь, привык что тебя на зоне пердолили на параше каждый день и каждый час, а тебе это нравится теперь из жопы бутылку не вытаскиваешь так и ходишь по Апшернску
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
Максим Ширшов
13:42
ну так и не суди
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
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