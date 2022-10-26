Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат запрещённую для распространения информацию.

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Впоследствии весь такой контент будут мониторить экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Участники рынка опасаются, что подобная инициатива может обернуться блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов. Все запланированные изменения подготовлены для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Авторы законопроекта предлагают обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку. Также они не должны допускать «использование в игровом контенте информации, запрещённой для распространения в РФ».

В процессе присвоения маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что в случае принятия нового регулирования под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяются в том числе через цифровые площадки. «У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — пояснил инсайдер. Если Steam проигнорирует требования, у властей появится инструмент полностью заблокировать площадку, считает эксперт.