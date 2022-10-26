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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глобальная стратегия Victoria 3 продемонстрировала отличный старт в Steam
Что было весьма неожиданно, похоже, для всех.
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Рынок глобальных стратегий сейчас настолько сильно страдает от малого предложения, что изголодавшиеся любители данного жанра смахивают всех их новеньких представителей с виртуальных полок, словно горячие пирожки. В отношении потенциальной популярности глобальной псевдоисторической стратегии Victoria 3 всё-таки существовал некий здоровый скептицизм, но сегодня он был полностью развеян: по статистике, новинка от Paradox один из самых мощных стартов в Steam среди всех продуктов компании.

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Так, зафиксированный рекорд «онлайна» Victoria 3 в Steam составил 70 100 пользователей. Для сравнения, пиковый показатель Stellaris составил чуть больше 68,5 тысяч, Europa Universalis IV — 48 тысяч. Более впечатляющие результаты среди всех стратегий от Paradox продемонстрировали разве что Crusader Kings 3 и Hearts of Iron IV с пиковыми «онлайнами» в 98,8 тысяч и 70,9 тысяч игроков соответственно.

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Действие Victoria 3 разворачивается в XIX веке, а мы вольны развивать своё государство, отходя от его исторических границ и по своим правилам. В общем, этим и объясняется статус проекта как псевдоисторической стратегии.

#paradox interactive #paradox development #victoria 3
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