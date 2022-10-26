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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк Resident Evil 4 будет защищён системой Denuvo
Видимо, дел важнее у Capcom нет. Ведь всё в порядке.
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Несмотря на то, что у системы DRM-защиты Denuvo за все эти годы сформировалась крайне негативная репутация (справедливо это или нет, в данном случае имеет мало значения, главное — сам факт), разработчики игр не отказываются марать о неё руки и продолжают применять для того, что они считают защитой своих новинок от пиратства. Вот и Capcom, по всей видимости, не сильно тревожится по поводу различных побочных явлений от применения Denuvo: сегодня внимательные пользователи заметили, что соответствующая система защиты будет применена в ремейке Resident Evil 4. Об этом авторы проекта упомянули непосредственно на его странице в Steam.

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Согласно комментариям многочисленных издателей, Denuvo помогает им защитить свой продукт от взлома в самый начальный период — первые недели и месяцы после релиза — на который приходится основная часть продаж. Что же касается Capcom, то Denuvo защищает или защищало ранее все последние проекты серии Resident Evil. Спустя некоторое время издательство добровольно данную защиту отключало, однако сроки сего действия не нормированы.

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Ремейк Resident Evil 4 готовится к релизу в конце марта следующего года на всех актуальных платформах, в том числе и на тех, к которым слово «актуальный» применять уже немного некорректно.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
1
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Максим Ширшов
13:50
1) Ну если интел не может что-то поинтереснее выпустить в HEDT, то в этом не вина АМД, что приходится сравнивать свои процессоры со старьем. Интел фанаты же не стеснялись сравнивать актуальный 12900к ...
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Вася Стопкин
13:49
Тебе 50 лет. Когда ты в школе учился были только проводные телефоны. Даун опущенный на зоне.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
GEN
13:49
ты не понял, я не орфографию поправлял. С чего ты вдруг решил, что в Казахстане все будет замечательно, а в России все плохо???? Где ты такое прочитал?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
GEN
13:46
у меня и топовые процы за 500$ были, так что говори только за себя. В играх 60 к/с, так у меня моник 60гц, тут больше не надо, предела совершенству нет конечно, но мне хватает, у меня игры, ютуб, почи...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Stupid Miner
13:46
Ты там храбрина перебрала чмоня ?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
fokuslotus
13:45
Наша Императрица нас не оставит.
Ремейк Resident Evil 4 будет защищён системой Denuvo
Максим Ширшов
13:44
Кто виноват, что интел слил HEDT ? AMD развивается HEDT и на данный момент это актуальный процессор до выхода HEDT 7000 серии, интел же стагнирует и ничего вменяемого противопоставить не может.
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Артём Николаев
13:43
Да тут и кухарке понятно, что не могут 12 тонких пин держать 600 Вт в то время как 6 толстых давали всего лишь 75. И вот они не горели.
GeForce RTX 4090 продолжают гореть, а AMD не будет использовать кабель PCIe 5.0 на Radeon RX 7900 XT
Вася Стопкин
13:42
ты сам на бутылке сидишь, привык что тебя на зоне пердолили на параше каждый день и каждый час, а тебе это нравится теперь из жопы бутылку не вытаскиваешь так и ходишь по Апшернску
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
Максим Ширшов
13:42
ну так и не суди
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
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