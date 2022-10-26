Несмотря на то, что у системы DRM-защиты Denuvo за все эти годы сформировалась крайне негативная репутация (справедливо это или нет, в данном случае имеет мало значения, главное — сам факт), разработчики игр не отказываются марать о неё руки и продолжают применять для того, что они считают защитой своих новинок от пиратства. Вот и Capcom, по всей видимости, не сильно тревожится по поводу различных побочных явлений от применения Denuvo: сегодня внимательные пользователи заметили, что соответствующая система защиты будет применена в ремейке Resident Evil 4. Об этом авторы проекта упомянули непосредственно на его странице в Steam.
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Согласно комментариям многочисленных издателей, Denuvo помогает им защитить свой продукт от взлома в самый начальный период — первые недели и месяцы после релиза — на который приходится основная часть продаж. Что же касается Capcom, то Denuvo защищает или защищало ранее все последние проекты серии Resident Evil. Спустя некоторое время издательство добровольно данную защиту отключало, однако сроки сего действия не нормированы.
Ремейк Resident Evil 4 готовится к релизу в конце марта следующего года на всех актуальных платформах, в том числе и на тех, к которым слово «актуальный» применять уже немного некорректно.