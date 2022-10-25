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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дикие звери, повелители демонов и много секретов: разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous раскрыли детали второго сезона DLC
Игра продолжается.
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Разработчики из Owlcat Games сегодня вполне конкретно дали понять, что ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous ещё будет получать контент на протяжении долгого времени. Как минимум, в течение второго сезона обновлений, который сегодня и был официально представлен.

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Обзавестись всеми DLC можно уже сейчас в рамках традиционного для таких случаев сезонного пропуска, за который у вас попросят 899 рублей. По самим аддонам информация имеется пока довольно схематичная — авторы, например, не смогли опубликовать официальные названия.

DLC №4 добавит возможность выбрать новый класс при создании персонаж и нового компаньона в отряд Рыцаря-командора – изменчивого перевертыша. Игрок сможет усилить свой отряд могучим бойцом, способным принимать аспекты диких зверей. Сюжет аддон предложит разыскать утерянные тайны старого Саркориса и «найти любовь, неподвластную времени».

DLC №5 позволит начать новую кампанию, продолжающую сюжет «Шагов по пеплу». По сюжету, из глубин Бездны восстаёт новый лорд демонов, ведущий орды обледенелых приспешников. Пока Рыцарь-командор занят другими делами, на пути у чудовища встают простые искатели приключений, не наделённые мифическими силами. В данном дополнении игроку предложат пройти короткую сюжетную кампанию продолжительностью 6-7 часов. Авторы подчеркнули, что в неё можно сыграть независимо, или же импортировать сохраненную игру из «Шагов по пеплу». После завершения «сюжетки» Рыцарь-командор в основной кампании сможет исследовать новое подземелье.

DLC №6 вновь забросит Рыцаря-командора в Кенабрес. «Теперь, когда основной удар демонического полчища отражен, и крестоносцы готовятся перейти в наступление, почему бы не сделать передышку? Кенабрес, сожжённый и восстановленный, приглашает на праздник — и Рыцарь-командор станет почетным гостем. Это ваш шанс провести немного времени вдали от полей сражений, в компании ваших соратников — и, возможно, устроить особое свидание с кем-то, кого вы любите», — так описывают DLC сами авторы.

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3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
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Оригинальная Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла 2 сентября прошлого года. За это время в магазине Steam у неё набралось более 17 тысяч отзывов, из которых 83 % — положительные.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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