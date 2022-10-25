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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонсирован Age of Mythology Retold — ремастер знаковой стратегии начала «нулевых»
Знаковая она, впрочем, не для всех.
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Когда в игровом сообществе то и дело в саркастическом тоне поднимается тема всеобщей ремастеризации всего того удачного, что было выпущено в незапамятные времена, знайте главное: мы пока ещё не достигли пика в данном направлении движения игропрома. Впрочем, если тенденция сохранится, то пик будет достигнут уже в самом ближайшем будущем, и Microsoft делает всё возможное, чтобы внести свой вклад в ускорение этого процесса.

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Сегодня в рамках посвящённой 25-летию серии Age of Empires трансляции компания анонсировала Age of Mythology Retold — обновлённую версию фэнтезийного ответвления «Эпохи Империй», вышедшего в свет в далёком 2002 году.

Согласно представленному разработчиками описанию, в «пересказанной» версии Age of Mythology будет представлена обновлённая графика, усовершенствованные механики игрового процесса и масса других нововведений, ставших де-факто стандартными для любой стратегии в реальном времени. Полагаем, речь в первую очередь идёт об удобном интерфейсе, что для игр в данном жанре можно без преувеличения назвать половиной успеха.

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Когда состоится релиз, не уточняется.

#xbox game studios #age of mythology #age of mythology retold
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