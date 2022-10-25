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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft подтвердила выход Age of Empires IV и Age of Empires II DE на Xbox Series
Если вам это кажется странным, знайте — вы не одни.
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Сегодня днём в Сети всплыла информация о том, что Age of Empires II Definitive Edition готовится к выходу на консолях Xbox. Очевидно, что сведения утекли в Сеть перед вечерним посвящённым 25-летию франшизы мероприятием, и вот, буквально только что Microsoft не просто подтвердила дневные сведения, но и добавила к ним дополнительные, ещё более неожиданные: помимо Age of Empires II Definitive Edition на консолях Xbox Series X|S также выйдет и более современная Age of Empires IV.

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Ремастер Age of Empires II появится на консолях 31 января надвигающегося года, ну а соответствующая версия Age of Empires IV точной датой пока не обладает, но тоже запланирована к выходу в следующем году.

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Важно отметить, что консольные версии игр будут полностью поддерживать управление с клавиатуры и мыши, так что вы сможете превратить свою приставку в миниатюрный системный блок. Если же клавиатуры и мыши по каким-то причинам нет, то в соответствующих версиях игр будет представлен полностью адаптированный интерфейс. Как это будет выглядеть, а главное — играться — нам и самим очень интересно увидеть.

#age of empires iv #age of empires ii definitive edition
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