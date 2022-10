Если вам это кажется странным, знайте — вы не одни.

Сегодня днём в Сети всплыла информация о том, что Age of Empires II Definitive Edition готовится к выходу на консолях Xbox. Очевидно, что сведения утекли в Сеть перед вечерним посвящённым 25-летию франшизы мероприятием, и вот, буквально только что Microsoft не просто подтвердила дневные сведения, но и добавила к ним дополнительные, ещё более неожиданные: помимо Age of Empires II Definitive Edition на консолях Xbox Series X|S также выйдет и более современная Age of Empires IV.

реклама

Ремастер Age of Empires II появится на консолях 31 января надвигающегося года, ну а соответствующая версия Age of Empires IV точной датой пока не обладает, но тоже запланирована к выходу в следующем году.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Важно отметить, что консольные версии игр будут полностью поддерживать управление с клавиатуры и мыши, так что вы сможете превратить свою приставку в миниатюрный системный блок. Если же клавиатуры и мыши по каким-то причинам нет, то в соответствующих версиях игр будет представлен полностью адаптированный интерфейс. Как это будет выглядеть, а главное — играться — нам и самим очень интересно увидеть.