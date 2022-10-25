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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Загробная и магическая тематика — в видео хэллоуинского события Overwatch 2
Игра «новая», хэллоуинское событие точно такое же «новое».
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Хэллоуин является одним из самых популярных праздников в западном мире, поэтому нет ничего удивительного в том, что в большинстве сессионных игр по такому поводу проводятся специальные внутриигровые события. Не является исключением и Overwatch 2, которая после перехода на условно-бесплатную модель распространения метит в «народные» проекты. Соответствующее хэллоуинское событие в «новинке» стартует уже сегодня вечером, ну а сопутствующий видеоролик был опубликован ещё несколько часов назад.

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По традиции, основной темой хэллоуинского события является всё загробное, мистическое и магическое. Ожидайте новые тематические облики, навеянные как культурой конкретных народов, так и произведениями литературы и кинематографа. Судя по продемонстрированному видеоролику, нового контента в событии будет максимально мало — в основном все показанные облики героев являются перенесёнными из первой Overwatch. Собственно, именно поэтому нижеуказанный видеоролик утоплен в «дизлайках» и саркастических комментариях.

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Событие продлится всего две недели вместо прежних трёх — с 25 октября по 8 ноября.

#blizzard #overwatch 2
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