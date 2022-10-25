Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Поддержка браузера Google Chrome для Windows 7 и 8.1 завершится через несколько месяцев
Знаковая операционная система продолжает уходить в небытие.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Производители софта продолжают потихоньку-помаленьку вынуждать пользователей-ретроградов переходить от морально устаревших операционных систем к их более современным вариантам. Так, если вы пользуетесь Google Chrome на Windows 7 или Windows 8.1 , то уже в феврале следующего года версии данного браузера для указанных операционных систем перестанут получать обновления.

реклама

Формально это значит не так много, как может показаться: да, обновления перестанут выходить, но в мире браузеров, тем более столь популярных, как Chrome, эти обновления в принципе редко необходимы. Уже имеющиеся версии браузера продолжат работать, так что никакой утраты доступа к просмотру веб-страниц у пользователей Windows 7/8.1 не произойдёт.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Эксперты же считают, что Google явно поспешила с отказом от дальнейшей поддержки Chrome на вышеуказанных системах, установленных, по самым скромным подсчётам, более чем на ста миллионах компьютеров в мире.

#google #google chrome
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Совете Федерации предложили рассмотреть возможность блокировки YouTube в России
Google не предупредила разработчиков игр для Stadia о закрытии сервиса
Google официально представила Android 13 Go Edition — новую редакцию «облегчённой версии мобильной ОС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
55
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
107
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
72
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
24
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
67
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
83
Call of Duty: вспомним историю Modern Warfare перед прохождением Modern Warfare2
2
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
45
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
14:48
О, плов однако сегодня будет знатный!
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
k@mikadze
14:47
Ещё повезло что майнинг сдох и карта продержалась дольше недели, год назад и дня бы не прожила.
NVIDIA расследует сообщения о плавлении 12VHPWR кабелей-переходников питания GeForce RTX 4090
Болт на спице
14:46
Как будто капитан-гадалка? Что-то новое.
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Spambomber_16
14:45
Очередное УГ на подходе, не более того.
Получить блокировку в Modern Warfare 2 можно даже во время игры в сюжетную кампанию
k@mikadze
14:45
Это было весьма предсказуемо, вместо 24 контактов (3х8) оставить 12, а потом удивляться чего это разъемы плавятся.
NVIDIA расследует сообщения о плавлении 12VHPWR кабелей-переходников питания GeForce RTX 4090
Spambomber_16
14:43
Да сколько же можно пинать эту дохлую собаку? Вы там что, не просматриваете более ранние высеры блохеров от слова совсем?
Поддержка браузера Google Chrome для Windows 7 и 8.1 завершится через несколько месяцев
Вася Стопкин
14:43
Шеша пока только замариновал.
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Chihonya
14:42
ну ништяк, а то думал хана коту...
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Вася Стопкин
14:40
фотошопный клоун, нету тебя аргументов и фактов
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Megard
14:38
Третья причина, завод вообще не возможно построить так как Россия будет его постоянно ломать.
Турки передумали строить на Украине анонсированный ранее завод по производству Байрактаров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем