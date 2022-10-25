Производители софта продолжают потихоньку-помаленьку вынуждать пользователей-ретроградов переходить от морально устаревших операционных систем к их более современным вариантам. Так, если вы пользуетесь Google Chrome на Windows 7 или Windows 8.1 , то уже в феврале следующего года версии данного браузера для указанных операционных систем перестанут получать обновления.
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Формально это значит не так много, как может показаться: да, обновления перестанут выходить, но в мире браузеров, тем более столь популярных, как Chrome, эти обновления в принципе редко необходимы. Уже имеющиеся версии браузера продолжат работать, так что никакой утраты доступа к просмотру веб-страниц у пользователей Windows 7/8.1 не произойдёт.
Эксперты же считают, что Google явно поспешила с отказом от дальнейшей поддержки Chrome на вышеуказанных системах, установленных, по самым скромным подсчётам, более чем на ста миллионах компьютеров в мире.