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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дополнение Cagliostro’s Secrets к ролевому боевику Steelrising получило дату релиза
Аддон выходит 10 ноября.
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Издательство Nacon и разработчики из студии Spiders в скором времени выпустят платное дополнение Cagliostro’s Secrets к ролевому боевику Steelrising. Данное DLC поступит в продажу уже 10 ноября.

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Набор контента для такого аддона вполне стандартный. Сюда включён один уровень (больница святого Людовика), один основной квест, пять видов оружия, один босс, парочка уникальных врагов и столько же новых персонажей, а также новые побочные задания. Причём, в последнем случае идёт о миссиях, для выполнения которых главной героине нужно посетить уже пройденные ранее места.

Что до сюжета дополнения Cagliostro’s Secrets, то он отправляет игроков в больницу святого Людовика, где нужно одолеть машины графа Калиостро. В рамках прохождения раскроется какая-то очень важная правда об алхимии, которая служит основным источником энергии для королевских автоматонов.

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Разработчики в описании к DLC напоминают, что для изучения его контента придётся пройти уровень в Бастилии. Cagliostro’s Secrets выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#nacon #spiders #steelrising
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