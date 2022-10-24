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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские банки, операторы связи и другие структуры больше не смогут закупать иностранное ПО
Даже если у него нет отечественных аналогов.
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Издание «Ведомости» сообщает, что российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), больше не смогут закупать иностранное ПО даже в том случае, если у него нет отечественных аналогов.

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Для решения текущих функциональных задач в таком случае придётся полагаться на «комбинации российских программных продуктов», сведения о которых включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО. Данная информация следует из утверждённых 31 августа правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО.

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В указанных выше рекомендациях прописано, что доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна вырасти к концу текущего года по сравнению с показателями конца августа на 10 %. А к концу 2023 года эта доля должна превышать исходные показатели уже на 40 %. За период 2024-2027 гг. всё ПО на объектах ККИ на 100 % должно быть отечественным.

#отечественное по
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