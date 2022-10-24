Не называть же устройства, которым уже два года, «некстгеном», правильно?

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Несмотря на то, что Fallout 4 чуть моложе, чем The Elder Scrolls V Skyrim, но на момент своего релиза она уже выходила в морально устаревшем виде, так что «косметический ремонт» и в ней провести уже давно не мешает. В Bethesda это понимают, поэтому сегодня представители компании анонсировали издание Fallout 4 для PC и консолей текущего поколения.

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Какого-то определённого подзаголовка у обновлённой версии игры пока нет, да и снабдили нас пока только самыми базовыми сведениями: обновление выйдет в следующем году, будет бесплатным для всех обладателей оригинальной Fallout 4, порадует наличием более производительных игровых режимов и исправлениями ошибок.

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Вместе с тем в состав обновления намереваются включить какой-то контент из «Клуба творчества» (Creation Club). Очевидно, все подробности начнут поступать по мере приближения обновления к его дате выхода. 2023 год — понятие до неприличия растяжимое, поэтому не расстраивайтесь, если ждать останется ещё больше года.