Несмотря на то, что Fallout 4 чуть моложе, чем The Elder Scrolls V Skyrim, но на момент своего релиза она уже выходила в морально устаревшем виде, так что «косметический ремонт» и в ней провести уже давно не мешает. В Bethesda это понимают, поэтому сегодня представители компании анонсировали издание Fallout 4 для PC и консолей текущего поколения.
реклама
Какого-то определённого подзаголовка у обновлённой версии игры пока нет, да и снабдили нас пока только самыми базовыми сведениями: обновление выйдет в следующем году, будет бесплатным для всех обладателей оригинальной Fallout 4, порадует наличием более производительных игровых режимов и исправлениями ошибок.
Вместе с тем в состав обновления намереваются включить какой-то контент из «Клуба творчества» (Creation Club). Очевидно, все подробности начнут поступать по мере приближения обновления к его дате выхода. 2023 год — понятие до неприличия растяжимое, поэтому не расстраивайтесь, если ждать останется ещё больше года.