Будучи сравнительно большой студией разработки игр, CI Games закономерно выстраивает планы на будущее, в том числе на весьма отдалённое. Сегодня, например, стало известно, что коллектив намеревается в перспективе выпустить «премиальный» (платный) мультиплеерный шутер-сервис с элементами PvE, который сейчас существует под кодовым названием Project Scorpio.
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Вдобавок из планов CI Games следует, что компания также собирается выпустить проект в жанре выживания под кодовым названием Project Survive. В подробности студия не вдаётся: известно лишь, что в основу проекта ляжет движок Unreal Engine 5, а создаваться новинка будет силами практически неизвестного коллектива Batfields.
Наконец, CI Games напомнила, что следующая Lords of the Fallen, которая после нескольких лет проблем и неурядиц утратила цифру «2» в названии и стала своего рода переосмыслением первой части, всё также планируется к выходу в следующем году.