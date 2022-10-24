Как будто в индустрии наблюдается недостаток таких проектов.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

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3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Будучи сравнительно большой студией разработки игр, CI Games закономерно выстраивает планы на будущее, в том числе на весьма отдалённое. Сегодня, например, стало известно, что коллектив намеревается в перспективе выпустить «премиальный» (платный) мультиплеерный шутер-сервис с элементами PvE, который сейчас существует под кодовым названием Project Scorpio.

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Вдобавок из планов CI Games следует, что компания также собирается выпустить проект в жанре выживания под кодовым названием Project Survive. В подробности студия не вдаётся: известно лишь, что в основу проекта ляжет движок Unreal Engine 5, а создаваться новинка будет силами практически неизвестного коллектива Batfields.

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Наконец, CI Games напомнила, что следующая Lords of the Fallen, которая после нескольких лет проблем и неурядиц утратила цифру «2» в названии и стала своего рода переосмыслением первой части, всё также планируется к выходу в следующем году.