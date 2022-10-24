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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard предлагает за 50 евро купить в Overwatch 2 облик шестилетней давности
Почему? Да потому что очень деньги нужны.
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После появления у Overwatch в заголовке цифры «2» с последующим переездом проекта на условно-бесплатную модель распространения у Blizzard в очередной раз начала проявляться острая жадность. Игроки уже неоднократно выражали своё недовольство местным ценообразованием, когда за несчастные облики персонажей просят бешеные суммы денег, но вчера вечером у данного осуждения на Reddit возник новый виток.

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Один из пользователей сообщил, что Blizzard в преддверии хэллоуинского внутриигрового события в Overwatch 2 начала продавать соответствующие тематические облики для персонажей. Поскольку в новой системе монетизации косметический контент приобретается отдельно или же в рамках боевого пропуска, то просто так их получить больше не удастся. Всё бы ничего, игру всё-таки надо на что-то содержать, вот только ценообразование этих обликов вызвало у игроков как минимум недоумение.

Так, из приложенного пользователем Reddit скриншота следует, что за выпущенный ещё на заре Overwatch — в 2016 году — облик «Ведьмочка» на Ангела в Blizzard просят 5 700 местных «кредитов», получить которые можно только двумя способами: отчаянным выполнением всех ежедневных и еженедельных «испытаний» на протяжении нескольких месяцев или же купив их за настоящие деньги. Во втором случае данная сумма «кредитов» эквивалентна сумме в 50 евро.

Учитывая, что за такие деньги в игровой индустрии продаются целые проекты на десятки или даже сотни часов контента, осуждать геймеров за их реакцию не то что нельзя, их в этом деле необходимо всецело поддерживать.

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Непосредственно хэллоуинское событие в Overwatch 2 стартует завтра. Ожидайте обновлённый PvE-режим, новую «косметику» и видоизменённые поля боя.

#blizzard #overwatch 2
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