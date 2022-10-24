В этом мире вообще много всего странного и труднообъяснимого.

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Вышедшая в минувшую пятницу японская ролевая игра Persona 5 Royal стала для многих приятным сюрпризом: проект был очень тепло принят публикой, получив «крайне высокие» оценки в Steam, а теперь внимательные пользователи заметили, что новинка возглавила «топ» самых высокооценённых игр для PC на агрегаторе Metacritic. Проект получил 97 баллов из 100 возможных от профессиональных рецензентов и 9,3 балла из 10 возможных — от простых геймеров.

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Как итог, Persona 5 Royal удалось обогнать по данным показателям такие игры всех времён и народов, как Half-Life 2, Disco Elysium и даже GTA V. Стоит отметить, что в первой десятке самых-самых PC-игр по версии Metacritic расположились такие бессмертные проекты, как BioShock, TES V Skyrim, Portal 2, Baldur’s Gate II и другие. И разница в баллах во всех случаях составляет не больше трёх единиц. Впрочем, в подобном «спорте высоких достижений» даже десятые доли балла имеют значение.