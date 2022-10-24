Когда Konami совместно с Bloober Team на прошлой неделе официально анонсировали ремейк Silent Hill 2, считающейся многими фанатами данной серии лучшей представительницей франшизы, нам не огласили даже приблизительных сроков сдачи новинки в релиз. Данное обстоятельство косвенно является подтверждением того, что релиз в обозримой перспективе не состоится, однако представители Bloober Team, прекрасно понимая, что подобные домыслы являются крайне негативными для PR-кампании, поспешили их развеять, заявив, что на самом деле ремейк находится на финальной стадии разработки.
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В настоящее время Bloober Team занимается «полировкой» проекта и доведением всех его систем до нужного уровня качества. По словам разработчиков, работа над ремейком Silent Hill 2 ведётся с 2019 года, так что игроков не должно удивлять, что на момент анонса проекта он уже практически готов.
По всей видимости, всеми точными датами с нами поделятся уже в обозримой перспективе. Рискнём предположить, что проект поступит в продажу в начале следующего года.