И это мало на что влияет — точной даты выхода-то до сих пор нет.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Когда Konami совместно с Bloober Team на прошлой неделе официально анонсировали ремейк Silent Hill 2, считающейся многими фанатами данной серии лучшей представительницей франшизы, нам не огласили даже приблизительных сроков сдачи новинки в релиз. Данное обстоятельство косвенно является подтверждением того, что релиз в обозримой перспективе не состоится, однако представители Bloober Team, прекрасно понимая, что подобные домыслы являются крайне негативными для PR-кампании, поспешили их развеять, заявив, что на самом деле ремейк находится на финальной стадии разработки.

реклама

В настоящее время Bloober Team занимается «полировкой» проекта и доведением всех его систем до нужного уровня качества. По словам разработчиков, работа над ремейком Silent Hill 2 ведётся с 2019 года, так что игроков не должно удивлять, что на момент анонса проекта он уже практически готов.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

По всей видимости, всеми точными датами с нами поделятся уже в обозримой перспективе. Рискнём предположить, что проект поступит в продажу в начале следующего года.