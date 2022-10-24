Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Прохождение ролевого экшена Lies of P по сказке о Пиноккио может растянуться на 60 часов
Но не менее 30 часов. Такая вот разбежка.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Разработчики из Neowiz Games в данный момент трудятся над ролевым экшеном Lies of P, вдохновлённым Bloodborne и Dark Souls. На протяжении последних нескольких месяцев авторы проекта публиковали новые видеоматериалы с сюжетными роликами и даже целыми геймплейными кусками. На основании всех опубликованных роликов у игрока уже могло сложиться впечатление об устройстве Lies of P, но не его продолжительности. Тут на помощь пришёл топовый девелопер из команды авторов.

реклама

Геймдиректор ролевого экшена от Neowiz Games, господин Чхве Джи Вон, дал понять, что на прохождение сюжета придётся потратить около 30 часов. Если проходить одиночную кампанию неторопливо, выполняя все побочные задания, то изначальное время должно вырасти примерно в два раза.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Также господин Джи Вон дал понять, что игроки смогут настраивать тем прохождения под себя, поскольку в Lies of P есть масса параметров, позволяющих это сделать. Напомним, игра должна поступить в продажу на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и PS4 в 2023 году. Точная дата будет объявлена позже.

#lies of p #neowiz games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: 11 минут прохождения второй главы Lies of P
Видео: трейлер ролевого экшена Lies of P с главным героем Пиноккио посвятили боям
Видео: 38 минут прохождения ролевого экшена Lies of P с главным героем Пиноккио
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
33
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
58
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
128
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
48
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
7
Хорошие бесплатные игры, часть 1
25
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
11
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
48
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
8
Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене
13

Сейчас обсуждают

SOLOMiD
12:58
Махахахахах. чувствую этот запах....как там его...ааа заапах зависти.
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
boldebouillie
12:57
Мальчишка, предлагаешь честному обзорщику купить два камня по 70к и материнки к ним с памятью, чтобы удовлетворить твои желанки за свой счёт. Кинь кому-нибудь 200к рупчиков и будет тебе честный обзор ...
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
32.50
12:56
Для тех кто хотчет АТХ железо в SFF.
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Alex-IT
12:55
В ВСУ "Потери среди наемников и добровольцев из Польши, Прибалтики, Румынии составили 54 000 из них убитыми 31 240 человек. Таковы данные OSINT, рассчитанные с помощью сводок похоронных агентств, выпи...
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
Chihonya
12:55
С пенсии шикануть решил, какой кот, кот тебе хавку приносит, а то с голоду бы помер, либо тишки свои грыз, тоже виртуальные)))
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
boldebouillie
12:54
скуяли?
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
Константин Крестов
12:54
Автор, раз уж подались в "политоту", то а почему бы не написать статью о газифицировании внутри самой РФ ? Чем Европа заслужила ваше внимание, и чем так провинилась РФ, что всеми "рупорами Кремля" игн...
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
daimos
12:53
Бедный кошак....
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Seln
12:52
Тысячами, их закупают тысячами. На старте хоппер стоил 11к, а сейчас китайцы готовы их брать даже по 33к, зная, что потом по серым поставкам они будут ещё дороже. Резкий скачок цен на 4090 во всём мир...
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
SOLOMiD
12:50
ахахах чё голодный? у меня кот хавает лучше чем ты) завидуй. вот тоже ждя кота . колбаса какаято . я такое не ем .
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем