Разработчики из Neowiz Games в данный момент трудятся над ролевым экшеном Lies of P, вдохновлённым Bloodborne и Dark Souls. На протяжении последних нескольких месяцев авторы проекта публиковали новые видеоматериалы с сюжетными роликами и даже целыми геймплейными кусками. На основании всех опубликованных роликов у игрока уже могло сложиться впечатление об устройстве Lies of P, но не его продолжительности. Тут на помощь пришёл топовый девелопер из команды авторов.
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Геймдиректор ролевого экшена от Neowiz Games, господин Чхве Джи Вон, дал понять, что на прохождение сюжета придётся потратить около 30 часов. Если проходить одиночную кампанию неторопливо, выполняя все побочные задания, то изначальное время должно вырасти примерно в два раза.
Также господин Джи Вон дал понять, что игроки смогут настраивать тем прохождения под себя, поскольку в Lies of P есть масса параметров, позволяющих это сделать. Напомним, игра должна поступить в продажу на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и PS4 в 2023 году. Точная дата будет объявлена позже.