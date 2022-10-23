На протяжении нескольких недель первые два «призовых» места в чарте продаж в Steam были заняты продуктами, имеющими к видеоиграм лишь весьма инструментальное отношение. Сегодня ситуация немножко исправилась, оставив лишь один такой «инструмент», поэтому от принятого две недели назад нами в редакции правила можно немного отойти. Так, на втором месте в чарте расположился предварительный заказ Call of Duty Modern Warfare II.
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Причина, по которой Modern Warfare II продемонстрировала столь резкий взлёт, предельно проста: за предварительные заказы проекта пользователям предлагается ранний недельный доступ к сюжетной кампании. Благодаря данному предложению фанаты Call of Duty уже успели пройти кампанию переосмысленной новинки и даже нашли подтверждение тому, что в будущем выйдет и Modern Warfare III.
В любом случае, десятка лидеров выглядит так:
- Steam Deck;
- Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
- Persona 5 Royal;
- Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
- RimWorld Biotech;
- Football Manager 2023 (предзаказ);
- Uncharted Legacy of Thieves Collection;
- Gotham Knights;
- Red Dead Redemption;
- Gotham Knights Deluxe.