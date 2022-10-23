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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II взлетела на второе место в недельном чарте Steam
А если вычеркнуть отсюда ненужный в чарте Steam Deck, то и вовсе — на первое.
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На протяжении нескольких недель первые два «призовых» места в чарте продаж в Steam были заняты продуктами, имеющими к видеоиграм лишь весьма инструментальное отношение. Сегодня ситуация немножко исправилась, оставив лишь один такой «инструмент», поэтому от принятого две недели назад нами в редакции правила можно немного отойти. Так, на втором месте в чарте расположился предварительный заказ Call of Duty Modern Warfare II.

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Причина, по которой Modern Warfare II продемонстрировала столь резкий взлёт, предельно проста: за предварительные заказы проекта пользователям предлагается ранний недельный доступ к сюжетной кампании. Благодаря данному предложению фанаты Call of Duty уже успели пройти кампанию переосмысленной новинки и даже нашли подтверждение тому, что в будущем выйдет и Modern Warfare III.

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В любом случае, десятка лидеров выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
  • Persona 5 Royal;
  • Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
  • RimWorld Biotech;
  • Football Manager 2023 (предзаказ);
  • Uncharted Legacy of Thieves Collection;
  • Gotham Knights;
  • Red Dead Redemption;
  • Gotham Knights Deluxe.
#steam #valve #call of duty modern warfare ii
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