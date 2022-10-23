А если вычеркнуть отсюда ненужный в чарте Steam Deck, то и вовсе — на первое.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На протяжении нескольких недель первые два «призовых» места в чарте продаж в Steam были заняты продуктами, имеющими к видеоиграм лишь весьма инструментальное отношение. Сегодня ситуация немножко исправилась, оставив лишь один такой «инструмент», поэтому от принятого две недели назад нами в редакции правила можно немного отойти. Так, на втором месте в чарте расположился предварительный заказ Call of Duty Modern Warfare II.

реклама

Причина, по которой Modern Warfare II продемонстрировала столь резкий взлёт, предельно проста: за предварительные заказы проекта пользователям предлагается ранний недельный доступ к сюжетной кампании. Благодаря данному предложению фанаты Call of Duty уже успели пройти кампанию переосмысленной новинки и даже нашли подтверждение тому, что в будущем выйдет и Modern Warfare III.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В любом случае, десятка лидеров выглядит так: