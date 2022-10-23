Так уж сложилось, что Steam был первым в своём роде сервисом цифровой дистрибуции игр, что и обеспечило ему стремительный рост. Начавшие появляться впоследствии «конкуренты» на деле практически никакого существенного влияния на показатели сервиса от Valve не оказывали, и паровая машина по итогу не просто всех пережила, но и заставила отдельных «конкурентов» в лице тех же Origin, Bethesda Launcher и даже Battle.net отказаться от своих иллюзорных планов.
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Как следствие, нынче Steam представляет практически монополиста в своей сфере, что неизбежно приводит к постоянному росту статистических показателей сервиса. Сегодня, например, в сервисе был установлен абсолютный рекорд его посещаемости: буквально несколько минут назад число одновременно присутствующих в сети пользователей Steam превысило 30 миллионов человек.
Рост данного показателя за последние два года составил почти 40 %: в 2020 году пиковый «онлайн» Steam составлял 22 миллиона человек.