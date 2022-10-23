А вы как думали, в раннем доступе может быть по-другому?

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Как известно, Overwatch 2 сейчас пребывает в раннем доступе. Таким вот бесхитростным способом в Blizzard решили обезопасить себя от шквала критики в плане технического состояния проекта — дескать, мы же вас предупреждали, что проект недоработан. Ничего не поделать, таковы реалии современной Blizzard, которая в принципе не считает зазорным выпускать проекты в подобном состоянии и статусе. Проблем в игре много, и вот, на днях пользователи консолей начали замечать, что в их матчевой статистике в профиле утратились данные за последние две недели игры.

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Blizzard подтвердила наличие данной ошибки, заявив, что она является следствием бага, сбрасывавшего статистику по итогам каждого матча. Суть недоработки такова, что утраченная статистика восстановлению не подлежит, поэтому Blizzard остаётся только пожать плечами, извиниться и сообщить, что данная проблема никак не влияет на прогрессию в боевом пропуске и изменения в рейтинге в соревновательном режиме.

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На PC при этом всё работало нормально — никакого сброса статистики Blizzard, по крайней мере, на данной платформе не зафиксировала.