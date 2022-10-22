PC Manager — слишком простое название, получается.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания Microsoft объявила о начале работ над приложением PC Manager, которое предназначено для повышения быстродействия компьютеров. В данной ситуации речь идёт о полноценном аналоге популярной программы CCleaner. Бета-версия PC Manager сможет управлять хранилищем компьютера, контролировать приложения из списка автозагрузки и завершать выполняемые задачи по необходимости.

реклама

Большинство реализованных в PC Manager функций уже реализовано в Windows, но отныне они будут собраны в едином месте. По замыслу авторов, это должно быть полезно в том случае, если пользователю нужно быстро решить все вопросы, связанные с настройкой быстродействия компьютера.

PC Manager также позволяет сменить браузер по умолчанию, удалить редко используемые утилиты и просканировать ОС с целью выявления ненужных и временных файлов в возможностью их дальнейшего удаления.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Публичная версия PC Manager уже доступна для скачивания на официальном сайте Microsoft для Китая. Приложение можно будет использовать на компьютерах с Windows 10 или более поздними версиями ОС. Когда данный продукт станет доступен на остальных рынках — редмондцы пока не сообщают.