Компания Microsoft объявила о начале работ над приложением PC Manager, которое предназначено для повышения быстродействия компьютеров. В данной ситуации речь идёт о полноценном аналоге популярной программы CCleaner. Бета-версия PC Manager сможет управлять хранилищем компьютера, контролировать приложения из списка автозагрузки и завершать выполняемые задачи по необходимости.
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Большинство реализованных в PC Manager функций уже реализовано в Windows, но отныне они будут собраны в едином месте. По замыслу авторов, это должно быть полезно в том случае, если пользователю нужно быстро решить все вопросы, связанные с настройкой быстродействия компьютера.
PC Manager также позволяет сменить браузер по умолчанию, удалить редко используемые утилиты и просканировать ОС с целью выявления ненужных и временных файлов в возможностью их дальнейшего удаления.
Публичная версия PC Manager уже доступна для скачивания на официальном сайте Microsoft для Китая. Приложение можно будет использовать на компьютерах с Windows 10 или более поздними версиями ОС. Когда данный продукт станет доступен на остальных рынках — редмондцы пока не сообщают.