На старте первой Overwatch ничего подобного даже близко не было. Что о многом говорит.

Когда Blizzard объявляла 4 октября датой релиза Overwatch 2, в компании сразу перестраховались, заявив, что перед нами проект в раннем доступе. В представлении Blizzard это означает, что критические баги должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В частности, практически сразу после «раннего» релиза Overwatch 2 выяснилось, что два игровых персонажа — Торбьорн и Бастион — обладают критическими багами, которые полностью ломают их баланс: первый мог удваивать продолжительность своего режима «перегрузки», а второй — запускать неограниченное число артиллерийских снарядов в рамках своей суперспособности.

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С тех пор оба персонажа были отключены (дедушка-инженер при этом оставался в нерейтинговых режимах) до тех пор, пока критические ошибки не будут исправлены. Что ж, теперь мы знаем, что недоработки исправлены, и соответствующее обновление будет применено к Overwatch 2 уже 25 октября одновременно с запуском хэллоуинского внутриигрового события.

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Вышеизложенное обстоятельство уже привело к саркастическим комментариям геймеров о том, что указанные два персонажа существовали в Overwatch 2 меньше, чем сама игра.