Любопытные известия поступили намедни из резюме беседы издания PC Gamer с продюсером ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси. По словам разработчика, в Capcom усвоили урок из справедливой критики ремейка Resident Evil 3, поэтому не повторят тех же ошибок в ремейке четвёртой номерной части. Речь идёт о том, что по своей продолжительности ремейк будет «примерно» таким же, как оригинальная игра. Иными словами, из ремейка не вырезали никакой контент, дабы сократить продолжительность игры до более приемлемой по современным стандартам.
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Как отметил господин Хирабаяси, в Capcom усвоили урок из ремейка Resident Evil 3, который был подвергнут критике как весьма короткий и линейный, с явными следами удаления целых порций контента. В ремейке четвёртой номерной части франшизы Capcom желает повторить подход, к которому прибегала в ремейке второй части, которая получила массу восторженных отзывов безо всяких «но».
Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта следующего года. Если, конечно, не случится никаких форс-мажоров, вероятность которых в игровой индустрии за последние годы возросла многократно.