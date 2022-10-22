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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детально продуманный градостроительный симулятор Settlement Survival скоро покинет ранний доступ Steam
Игра невероятно глубокая и скрупулёзно спроектированная, что для неё очень важно.
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Разработчики из студии Gleamer собираются в скором времени выпустить градостроительный симулятор Settlement Survival из раннего доступа Steam. Случиться это должно уже 24 октября — именно в этот день проект получит обновление 1.0 и получит свою финальную редакцию.

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В градостроительном симуляторе Settlement Survival игрокам нужно будет привести свой народ в новое поселение, обеспечить им убежище и большой запас еды, а также защищать их от естественных угроз. Но и это далеко не всё, ведь за обеспечением базовых потребностей поселенцев следуют долгие и изнурительные процессы по налаживанию системы образования, организации рабочих мест и прочих вещей.

Перед постройкой поселения игроку нужно будет здраво оценить запасы природных ресурсов, после чего заняться изменением ландшафта местности с помощью имеющихся инструментов.

«Возводите жилые постройки, нанимайте мэров, от которых зависят этические принципы поселения; боритесь с преступностью и следите, чтобы всплески рождаемости не приводили к сокращению ресурсов.

Переживите смену времен года и будьте начеку, чтобы вовремя заметить признаки приближающейся катастрофы. Прячьте жителей в бункеры, чтобы защитить их от буйства стихий и экологических бедствий; в противном случае вы потеряете всё, что построили.

Освойте искусство торговли, чтобы получить мощные эффекты, уникальные темы и стили, редкие чертежи и другие возможности поменять внешний облик поселения», — рассказывают о своей игре разработчики.

По путям развития поселения всё тоже максимально разнообразно: торговля, образование, шахтерское дело, строительство, сельское хозяйство, логистика и удобство жизни. Каждый путь разблокирует новые постройки и способности, помогающие в развитии. Нет никаких правил по поводу выбора пути. Поэтому игрок может выбирать то, что ему нравится, и извлекать пользу из своих сильных сторон.

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На момент написания данного материала у Settlement Survival было 88 % рейтинга в Steam на основании более 3,8 тысяч отзывов.

#gleamer #settlement survival
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