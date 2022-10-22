Лес валить? Отбойным молотком управлять? Почему бы и нет.

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Разработчики из студии Giants Software собираются в самом ближайшем времени выпустить полное издание Farming Simulator 22, которое получит название Platinum Edition. «Платиновый» вариант симулятора фермера поступит в продажу 15 ноября, в его составе игрок сможет найти 40 новых машин, 5 новых брендов, улучшенные геймплейные механики и новые игровые элементы.

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Среди новых достопримечательностей игры, которые появятся с переводом на Platinum Edition (о этом чуть ниже), следует отметить совершенно новую карту Silverrun Forest, расположенную на северо-западе Тихоокеанского региона. Изучать местные красоты всегда будет приятнее на новой технике, а разработчики действительно припасли много нового.

Продолжая тему Silverrun Forest, не лишним будет отметить тот факт, что на территории большой открытой локации высажено более 20 тысяч деревьев, поэтому у игроков регулярно будут появляться контракты на удаление сухостоя. Тут на помощь придут лесопогрузочные краны и лебёдки. Игроку даже придётся маркировать плохие деревья краской, нанося специальные символы.

Следом стоит поговорить о гидравлическом отбойном молоте. Его придётся использовать в тех случаях, когда большие камни будут мешать вспашке поля или посадке деревьев. Как уточняют сами разработчики, он в состоянии измельчить любую породу на мелкие камушки.

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И вот мы возвращаемся к теме перевода на Platinum Edition, о которой обещали подробнее рассказать во втором абзаце. Владельцы оригинальной Farming Simulator 22 получат обновление до Platinum Edition совершенно бесплатно. Если вас симулятор фермера по какой-то причине заинтересовал только сейчас, то напоминаем, что проект доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.