Вчера вечером Call of Duty Modern Warfare II открыла двери в режим сюжетной кампании для всех, кто оформили на проект предварительные заказы. То, что Call of Duty из года в год пользуется колоссальной популярностью, не является ни для кого секретом, но сегодняшняя статистика вызвала изумление даже у тех, кто уже, казалось бы, ничему не способен удивиться: несколько часов назад пиковый «онлайн» Modern Warfare II в Steam почти вплотную добрался до отметки в 100 тысяч пользователей одновременно.
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Таким образом, уже за счёт предзаказчиков и без доступа к сетевому режиму Modern Warfare II демонстрирует чудеса популярности. Возможно, это связано с тем, что именно вторая часть современной подсерии данной франшизы считается одной из лучших, в результате чего геймеры спроецировали свои воспоминания и на её переосмысление.
В любом случае, будет интересно увидеть, насколько высокими будут статистические показатели новинки через неделю — 28 октября — в день её формального мирового релиза (кроме России).