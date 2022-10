Ну, бывает.

Разработчики из Gearbox Software опубликовали релизный трейлер New Tales from the Borderlands — нового эпизодического приключения, действие которого происходит на хорошо знакомой фанатам планете Пандора, но только в компании новых персонажей. Игрокам придётся «тусоваться» с Аной, Октавией и Фрэном, помогая этим трём «милым неудачникам» в их попытках изменить мир.

«Уложите на лопатки планетарное вторжение, свирепого подземного монстра и бесчувственного капиталиста в этом захватывающем кинематографическом аттракционе, где всё дальнейшее зависит от вас! Познакомьтесь с разношерстной компанией неудачников, ботов-убийц и говорящих пушек в этой гонке к вершине!» — гласит официальное описание игры.

Авторы напоминают, что на пространствах Borderlands водятся не только Искатели Хранилища, психи и руководители военно-промышленных корпораций. Тут также хватает бесстрашных обывателей, которые «просто пытаются выжить».

Благодаря множеству хорошо знакомых и совершенно новых лиц, включая бота-убийцу с комичными устремлениями и менее-кровожадного-чем-обычно-бандита, эта незабываемая история, несомненно, порадует и новых, и старых поклонников. В лучших традициях игр от почившей Telltale, разработчики New Tales from the Borderlands напоминают, что от решений игрока зависит, чем закончится история.

Надо отметить, что игроки встретили New Tales from the Borderlands довольно прохладно. На момент написания данного материала у игры было только 63 % положительных отзывов в Steam из 19 написанных. Исправится ли ситуация в ближайшем будущем — посмотрим.