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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер прохладно принятого приключения New Tales from the Borderlands
Ну, бывает.
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Разработчики из Gearbox Software опубликовали релизный трейлер New Tales from the Borderlands — нового эпизодического приключения, действие которого происходит на хорошо знакомой фанатам планете Пандора, но только в компании новых персонажей. Игрокам придётся «тусоваться» с Аной, Октавией и Фрэном, помогая этим трём «милым неудачникам» в их попытках изменить мир.

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«Уложите на лопатки планетарное вторжение, свирепого подземного монстра и бесчувственного капиталиста в этом захватывающем кинематографическом аттракционе, где всё дальнейшее зависит от вас! Познакомьтесь с разношерстной компанией неудачников, ботов-убийц и говорящих пушек в этой гонке к вершине!» — гласит официальное описание игры.

Авторы напоминают, что на пространствах Borderlands водятся не только Искатели Хранилища, психи и руководители военно-промышленных корпораций. Тут также хватает бесстрашных обывателей, которые «просто пытаются выжить».

Благодаря множеству хорошо знакомых и совершенно новых лиц, включая бота-убийцу с комичными устремлениями и менее-кровожадного-чем-обычно-бандита, эта незабываемая история, несомненно, порадует и новых, и старых поклонников. В лучших традициях игр от почившей Telltale, разработчики New Tales from the Borderlands напоминают, что от решений игрока зависит, чем закончится история.

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Надо отметить, что игроки встретили New Tales from the Borderlands довольно прохладно. На момент написания данного материала у игры было только 63 % положительных отзывов в Steam из 19 написанных. Исправится ли ситуация в ближайшем будущем — посмотрим.

#new tales from the borderlands #telltale
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