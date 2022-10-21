Сегодня состоялся релиз New Tales from the Borderlands — полностью нового проекта с новыми персонажами и сюжетной линией. Как и следовало ожидать, новинка была воспринята сообществом без большого энтузиазма: показатели «онлайна» в Steam не выдерживают никакой критики, а средний пользовательский рейтинг на основе незначительного количества рецензий составляет всего 63 %.
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Согласно первым комментариям пользователей, New Tales from the Borderlands страдает от критических ошибок, в том числе препятствующих запуску проекта, а также от агрессивного «продавливания» известной социальной повестки. По мнению геймеров, в новинке отсутствуют главные герои, с которыми большинство пользователей могли бы себя ассоциировать.
На момент публикации данной заметки пиковый «онлайн» проекта в Steam составлял всего 334 пользователей одновременно. Для проекта в столь известной вселенной, вышедшего в пятницу как в самый благоприятный для релизов игр день, это поистине печальный результат.