Разработчики из студии Obsidian объявили о том, что средневековое приключение Pentiment ушло «на золото». Теперь можно с уверенностью сказать, что никаких переносов больше не случится, релиз должен состояться 15 ноября.
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Напомним, Pentiment — проект, над которым работал геймдизайнер Джош Сойер, который также в ответе за Alpha Protocol и Fallout: New Vegas. Действие Pentiment разворачивается в Баварии образца 16-го века, а игроку придётся взять на себя роль помощника художника. На правах незадачливого подмастерья ему нужно будет в местной серии убийств.
При расследовании трагичных происшествий важно полагаться на смекалку и внимательность, поскольку принятые решения обязательно повлияют на дальнейшее развитие сюжета.
Что до самой Pentiment, то она должна выйти на ПК и Xbox, а в день своего релиза ещё и пополнить собой библиотеку Game Pass. Игра также получит поддержку русского языка, но случится это не сразу.