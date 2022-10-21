Симулятор космического инженера Kerbal Space Program 2, как и значительная часть современных проектов, переживает долгий путь от анонса до релиза — в данном случае так ещё и раннего. Этой весной разработчики проекта сообщили, что их творение выйдет в следующем году, ну а сегодня наконец-то собрались с силами и объявили точную дату — 24 февраля 2023 года.
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Сколь долго Kerbal Space Program 2 намереваются держать в раннем доступе, неизвестно, но одно точно: без дела разработчики сидеть не будут. Первоначально, к слову, релиз симулятора был запланирован на 2020 год, но впоследствии он неоднократно откладывался. Так что не стоит удивляться, если и обозначенная в первом абзаце данного материала дата в итоге изменится.