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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Подробности Star Wars Jedi Survivor могут начать поступать уже в декабре
Все инсайдеры авторитетны, но некоторые из них более авторитетны, чем другие.
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Когда Electronic Arts совместно с Respawn Entertainment в конце весны официально представили Star Wars Jedi Survivor, представляющую собой прямое продолжение Fallen Order, то с подробностями проекта разработчики определённо пожадничали, что весьма странно, учитывая тот факт, что релиз запланирован на следующий год. Ну а там, где молчат официальные разработчики, на связь беспрестанно выходят инсайдеры разных мастей.

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Так, согласно имеющимся у инсайдера Джеффа Грабба сведениям, на самом деле ничего удивительного в вышеизложенной ситуации нет: Respawn с самого начала планировала повременить с публикацией подробностей Star Wars Jedi Survivor, запустив рекламную кампанию проекта ближе к концу этого года — в декабре.

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На сегодняшний день известно, что события Jedi Survivor разворачиваются спустя пять лет после событий «Павшего Ордена», а играть мы будем за овладевшего всеми тайнами джедайского искусства Кэла Кестиса. Проект будет выполнен в более мрачном, таинственном и угрожающем стиле.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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