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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Третий сезон в Battlefield 2042 стартует через месяц — авторитетный инсайдер
С ним в игру добавят новое поле боя, специалиста, оружие и так далее.
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С некоторых пор Battlefield 2042 в плане контентного наполнения полностью соответствует типичным современным сессионным шутерам: боевой пропуск, мультиплеерные сезоны и сопутствующие им обновления. Сейчас в боевике проходит второй сезон, ну а через месяц, 22 ноября,если верить авторитетному инсайдеру Тому Хендерсону, стартует сезон третий.

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Главным нововведением в третьем сезоне станет давно запрашиваемая сообществом переработка местной системы специалистов: в игру вернутся классы, а имеющихся «специалистов» распределят по ним, выдав соответствующее классу вооружение и экипировку.

Кроме того, ожидается и новый контент. Насколько известно Хендерсону, в третьем сезоне появится новый специалист (пока неизвестно, какого класса), новое поле боя, новый боевой пропуск, а также дополнительное оружие и транспортные средства.

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Стоит отметить, что Battlefield 2042 исправляется, и в проект начинают возвращаться даже те, кто на релизе смешали боевик с грязью. Это о многом говорит, но, к сожалению, все эти действия уже слишком запоздалые и не сильно влияют на статистические показатели шутера.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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