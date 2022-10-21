С некоторых пор Battlefield 2042 в плане контентного наполнения полностью соответствует типичным современным сессионным шутерам: боевой пропуск, мультиплеерные сезоны и сопутствующие им обновления. Сейчас в боевике проходит второй сезон, ну а через месяц, 22 ноября,если верить авторитетному инсайдеру Тому Хендерсону, стартует сезон третий.
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Главным нововведением в третьем сезоне станет давно запрашиваемая сообществом переработка местной системы специалистов: в игру вернутся классы, а имеющихся «специалистов» распределят по ним, выдав соответствующее классу вооружение и экипировку.
Кроме того, ожидается и новый контент. Насколько известно Хендерсону, в третьем сезоне появится новый специалист (пока неизвестно, какого класса), новое поле боя, новый боевой пропуск, а также дополнительное оружие и транспортные средства.
Стоит отметить, что Battlefield 2042 исправляется, и в проект начинают возвращаться даже те, кто на релизе смешали боевик с грязью. Это о многом говорит, но, к сожалению, все эти действия уже слишком запоздалые и не сильно влияют на статистические показатели шутера.