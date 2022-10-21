На страницах издания The Wall Street Journal под конец недели появился объёмный материал, посвящённый перспективам сокращения штата Twitter по инициативе как нынешнего руководства, так и будущего владельца бизнеса в лице Илона Маска (Elon Musk), который по договорённости с судом должен купить компанию до следующей пятницы на условиях, оговорённых ещё в апреле — по цене $54,20 за акцию.
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Как сообщает источник, ещё до начала весенних переговоров с Маском руководство Twitter намеревалось сократить расходы на персонал на $800 млн к концу 2023 года. Если учесть, что в 2021 году на эти нужды было выделено $1,5 млрд, то сумму пришлось бы уменьшить более чем в два раза. Пропорционального сокращения штата при этом бы не произошло — рабочим местом рисковал бы только каждый четвёртый сотрудник.
Илон Маск, как сообщается, начал обсуждать со своими компаньонами план действий по оптимизации штатного расписания Twitter после покупки компании. Он готов сократить численность персонала до двух с небольшим тысяч человек против нынешних 7500 сотрудников. Другими словами, работу бы потеряли трое из четырёх действующих сотрудников Twitter. Маск считает штат социальной сети раздутым, а его работу неэффективной. При этом миллиардер рассчитывает удвоить выручку компании за три года, а также утроить количество пользователей, просматривающих рекламу на ежедневной основе. Эксперты опасаются, что столь серьёзное сокращение штата Twitter повлияет на работоспособность и мотивацию оставшихся сотрудников, в результате чего многие уйдут с работы по собственному желанию.