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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск готов серьёзным образом сократить штат Twitter после покупки компании
Буквально в четыре раза от текущего уровня.
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На страницах издания The Wall Street Journal под конец недели появился объёмный материал, посвящённый перспективам сокращения штата Twitter по инициативе как нынешнего руководства, так и будущего владельца бизнеса в лице Илона Маска (Elon Musk), который по договорённости с судом должен купить компанию до следующей пятницы на условиях, оговорённых ещё в апреле — по цене $54,20 за акцию.

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Источник изображения: Bloomberg News

Как сообщает источник, ещё до начала весенних переговоров с Маском руководство Twitter намеревалось сократить расходы на персонал на $800 млн к концу 2023 года. Если учесть, что в 2021 году на эти нужды было выделено $1,5 млрд, то сумму пришлось бы уменьшить более чем в два раза. Пропорционального сокращения штата при этом бы не произошло — рабочим местом рисковал бы только каждый четвёртый сотрудник.

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Илон Маск, как сообщается, начал обсуждать со своими компаньонами план действий по оптимизации штатного расписания Twitter после покупки компании. Он готов сократить численность персонала до двух с небольшим тысяч человек против нынешних 7500 сотрудников. Другими словами, работу бы потеряли трое из четырёх действующих сотрудников Twitter. Маск считает штат социальной сети раздутым, а его работу неэффективной. При этом миллиардер рассчитывает удвоить выручку компании за три года, а также утроить количество пользователей, просматривающих рекламу на ежедневной основе. Эксперты опасаются, что столь серьёзное сокращение штата Twitter повлияет на работоспособность и мотивацию оставшихся сотрудников, в результате чего многие уйдут с работы по собственному желанию.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #сокращение штата сотрудников
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