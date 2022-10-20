Сезон «спойлеров» для всех остальных объявляется открытым. Если местные сюжеты вообще можно опасно «спойлерить».

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Формально запуск Call of Duty Modern Warfare II состоится только 28 октября, однако оформившим предварительный заказ геймерам, по традиции серии, полагаются приятные преференции. Решение в высшей степени верное, поскольку никакого смысла в оформлении предзаказов в наши дни нет, и тех, кто этим всё же занимается, необходимо за это поощрить.

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Способом поощрения в данном случае является предоставление недельного раннего доступа к сюжетной кампании проекта — с сегодняшнего дня предзаказчики могут отправиться в увлекательное путешествие, целью которого станет противостояние могущественному наркокартелю. Старые знакомые герои, включая капитана Прайса и Гоуста — на месте.

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Полагаем, с сегодняшнего дня имеет смысл осторожнее путешествовать по Сети, если вы не желаете наткнуться на «спойлер» сюжетной линии Modern Warfare II.