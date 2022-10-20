Формально запуск Call of Duty Modern Warfare II состоится только 28 октября, однако оформившим предварительный заказ геймерам, по традиции серии, полагаются приятные преференции. Решение в высшей степени верное, поскольку никакого смысла в оформлении предзаказов в наши дни нет, и тех, кто этим всё же занимается, необходимо за это поощрить.
реклама
Способом поощрения в данном случае является предоставление недельного раннего доступа к сюжетной кампании проекта — с сегодняшнего дня предзаказчики могут отправиться в увлекательное путешествие, целью которого станет противостояние могущественному наркокартелю. Старые знакомые герои, включая капитана Прайса и Гоуста — на месте.
Полагаем, с сегодняшнего дня имеет смысл осторожнее путешествовать по Сети, если вы не желаете наткнуться на «спойлер» сюжетной линии Modern Warfare II.