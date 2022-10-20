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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказчики Call of Duty Modern Warfare II получили ранний доступ к сюжетной кампании проекта
Сезон «спойлеров» для всех остальных объявляется открытым. Если местные сюжеты вообще можно опасно «спойлерить».
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Формально запуск Call of Duty Modern Warfare II состоится только 28 октября, однако оформившим предварительный заказ геймерам, по традиции серии, полагаются приятные преференции. Решение в высшей степени верное, поскольку никакого смысла в оформлении предзаказов в наши дни нет, и тех, кто этим всё же занимается, необходимо за это поощрить.

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Способом поощрения в данном случае является предоставление недельного раннего доступа к сюжетной кампании проекта — с сегодняшнего дня предзаказчики могут отправиться в увлекательное путешествие, целью которого станет противостояние могущественному наркокартелю. Старые знакомые герои, включая капитана Прайса и Гоуста — на месте.

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Полагаем, с сегодняшнего дня имеет смысл осторожнее путешествовать по Сети, если вы не желаете наткнуться на «спойлер» сюжетной линии Modern Warfare II.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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