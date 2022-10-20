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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Bungie, по слухам, работает над экшеном в духе Escape from Tarkov
Он будет принадлежать древнейшей серии боевиков.
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Разработчики из известной компании Bungie ещё в 1990-х годах успели поработать над трилогией боевиков Marathon. Про эти игры никто бы и не стал вспоминать, но появилась убедительная причина. Как утверждает журналист Том Хендерсон (Tom Henderson), студия намерена возродить серию в виде игры-сервиса.

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Действие новой части Marathon будет происходить на планете, где когда-то размещалась колония людей. В какой-то момент поселение пропало, поэтому люди отправились исследовать планету в поисках лучшей жизни. Кампанию им составят киборги, известные как «Бегуны» (Runners).

Самое главное и привлекательное в таинственной Marathon — это её жанровая принадлежность и геймплей. По своему устройству этот проект будет напоминать Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Игроки выбирают задание, закупаются нужным снаряжением и попадают на карту, где отряды по три человека выполняют миссии и «фармят лут». После всех выполненных активностей нужно обязательно добраться до точки эвакуации, а в случае гибели героя весь накопленный багаж теряется.

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Если верить заверениям Тома Хендерсона, то на текущий момент шутер находится в состоянии «пре-альфы». Сам анонс должен состояться уже скоро.

#bungie #marathon
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