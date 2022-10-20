Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gotham Knights получила очень сдержанные оценки критиков
Очевидно, в динамике и при личном осмотре всё совсем не так, как на «бумаге».
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3060 Gigabyte за 30 с началом
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

До запуска супергеройского боевика Gotham Knights осталось меньше суток, и вот, представители WB Games объявили о снятии эмбарго на публикацию первых рецензий на проект. Выяснилось, что на деле Gotham Knights — немного не тот проект, которым хочет казаться.

реклама

На момент публикации данной заметки средний профессиональный рейтинг Gotham Knights болтался в районе 69—71 баллов из 100 возможных. Для AAA-игры с большими амбициями это катастрофически слабый результат, у которого должны быть весомые обоснования. И этими обоснованиями журналисты с удовольствием поделились.

Итак, по словам обозревателей, Gotham Knights встречает игрока слабой боевой системой, полумёртвым игровым миром, который сделали открытым, по всей видимости, просто «для галочки», а также избыточной необходимостью осуществлять рутинные действия, чтобы прокачивать персонажей.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Преимущества у Gotham Knights, впрочем, тоже есть: по словам критиков, разработчики смогли достойно проработать героев и злодеев, а также обеспечить проекту увлекательный сценарий. Каково будет восприятие новинки у простых игроков, узнаем уже завтра. Ситуации, когда игроки в восторге от того, что критики нарекли «середняком», не так уж и редки в современной игровой промышленности.

#gotham knights
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Для Gotham Knights рекомендуют компьютер с Core i7-10700K и GeForce RTX 2070
Геймеры массово отменяют предзаказы Gotham Knights из-за ограничения в 30 fps на консолях
Геймеры раньше срока получили доступ к Gotham Knights — по Сети уже гуляют многочисленные «спойлеры»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
325
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
25
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
102
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
96
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
46
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
21
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
12
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
55
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
51
6 необычных гоночных игр
9

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:19
А что с платами не так? Вроде на все выпустили agesa 1.2.0.7, 2700й впарить какому-нибудь лошаре, а самому немного добавить и взять 5600\5600x, разница уже будет существенная.
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
BoeHa4aJIbHuK
17:18
Разница в том что они их наштампуют, а у нас так и останется на картинке.
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
Grotlon
17:18
А почему не 5600 + DDR4? В играх заметно быстрее и не сильно дороже.
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
Xardazzz
17:15
на зиму не хватит, Европа выкупит все дрова нужно срочно создавать ресурс еКизяк
На Украине запустили электронный сервис по продаже дров «еДрова»
Jean
17:15
Странное сравнение, один процессор разогнали, другой нет. А по поводу цены, понятное дело, что на новинки цена поначалу всегда завышена.
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
Xardazzz
17:09
покупка АМ5 платформы экономически обоснована только для топовых 12-16 ядерников. для бюджетных сборок явно предпочтительна 1700+ддр4
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
ribamech12
17:09
Бесполезный танк. Куча вложенных денег.
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
ахахаxа
17:07
с фотки максимум надпись убрать чужую и свою туда вписать
Искусственный интеллект научился удалять объекты на фото, заменяя их на выбранные
Sir Traher
17:07
Угу
Тающие ледники Арктики могут стать причиной следующей пандемии, предупреждают ученые
Артём Николаев
17:06
Что кто-то каждую секунду теряет бабки.
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем