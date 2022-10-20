До запуска супергеройского боевика Gotham Knights осталось меньше суток, и вот, представители WB Games объявили о снятии эмбарго на публикацию первых рецензий на проект. Выяснилось, что на деле Gotham Knights — немного не тот проект, которым хочет казаться.
реклама
На момент публикации данной заметки средний профессиональный рейтинг Gotham Knights болтался в районе 69—71 баллов из 100 возможных. Для AAA-игры с большими амбициями это катастрофически слабый результат, у которого должны быть весомые обоснования. И этими обоснованиями журналисты с удовольствием поделились.
Итак, по словам обозревателей, Gotham Knights встречает игрока слабой боевой системой, полумёртвым игровым миром, который сделали открытым, по всей видимости, просто «для галочки», а также избыточной необходимостью осуществлять рутинные действия, чтобы прокачивать персонажей.
Преимущества у Gotham Knights, впрочем, тоже есть: по словам критиков, разработчики смогли достойно проработать героев и злодеев, а также обеспечить проекту увлекательный сценарий. Каково будет восприятие новинки у простых игроков, узнаем уже завтра. Ситуации, когда игроки в восторге от того, что критики нарекли «середняком», не так уж и редки в современной игровой промышленности.