Очевидно, в динамике и при личном осмотре всё совсем не так, как на «бумаге».

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До запуска супергеройского боевика Gotham Knights осталось меньше суток, и вот, представители WB Games объявили о снятии эмбарго на публикацию первых рецензий на проект. Выяснилось, что на деле Gotham Knights — немного не тот проект, которым хочет казаться.

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На момент публикации данной заметки средний профессиональный рейтинг Gotham Knights болтался в районе 69—71 баллов из 100 возможных. Для AAA-игры с большими амбициями это катастрофически слабый результат, у которого должны быть весомые обоснования. И этими обоснованиями журналисты с удовольствием поделились.

Итак, по словам обозревателей, Gotham Knights встречает игрока слабой боевой системой, полумёртвым игровым миром, который сделали открытым, по всей видимости, просто «для галочки», а также избыточной необходимостью осуществлять рутинные действия, чтобы прокачивать персонажей.

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Преимущества у Gotham Knights, впрочем, тоже есть: по словам критиков, разработчики смогли достойно проработать героев и злодеев, а также обеспечить проекту увлекательный сценарий. Каково будет восприятие новинки у простых игроков, узнаем уже завтра. Ситуации, когда игроки в восторге от того, что критики нарекли «середняком», не так уж и редки в современной игровой промышленности.