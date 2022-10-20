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Сегодня ночью, а не утром, как это gjпытались выдать случайные внештатные писатели из смежного раздела, Konami анонсировала сразу несколько проектов по серии Silent Hill, включая ремейк Silent Hill 2, считающейся в сообществе фанатов лучшей игрой франшизы. Как и следовало ожидать, вскоре после анонса энтузиасты принялись сравнивать кадры ремейка с кадрами из оригинального трейлера Silent Hill 2.

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Как нетрудно заметить, в визуальном плане в комментариях ремейк не нуждается: 21 год развития технологий прекрасно даёт о себе знать. Ремейк радует работой освещения, современными моделями и усовершенствованной боевой системой. Насколько всё это скажется непосредственно на хоррор-составляющей ремейка, ещё только предстоит узнать, но то, что работа проведена огромная — факт.

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К сожалению, пока неизвестно, когда ремейк Silent Hill 2 выйдет в свет. Ясно лишь одно: проект создаётся для PC и PlayStation 5. До консолей от Microsoft ремейк доберётся лишь спустя год после своего формального релиза.